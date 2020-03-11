لبنان يعلن أول حالة شفاء من فيروس "كورونا"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، عن أول حالة شفاء لمواطنة كانت مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "المواطنة التي شفيت من الفيروس، أدخلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي (بالعاصمة بيروت) في 20 فبراير/ شباط الماضي، وتلقت العلاج هناك قبل أن تغادره، الأربعاء، بعد التأكد من شفائها التام".

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وفي وقت سابق الأربعاء، سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا" في البلاد، إضافة إلى 9 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى وفاتين و59 إصابة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.