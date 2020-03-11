كورونا.. إصابة جديدة في تونس ترفع العدد إلى 7

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد إلى 7 حالات في عموم البلاد.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، أثناء جلسة استماع للجنة الصحة في البرلمان، إنه "تم الأربعاء، إخضاع مواطن قادم من مصر، للتحليل الطبي، وكانت نتيجته إيجابية، حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

واعتبر المكي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة كيفية مجابهة خطر انتشار الفيروس والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، أن "تونس اليوم في مرحلة لا تبعث على القلق.. لكن يجب الحذر الكبير".

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وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في البلاد.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، في تصريحات آنذاك، اعتزام بلاده اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4382، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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