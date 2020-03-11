تركيا ترسل مساعدات إنسانية للنازحين في إدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسل الهلال الأحمر التركي مع جمعيات أخرى، الأربعاء، 7 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المساعدات التي جُمعت من ولايات تركية مختلفة، وصلت ولاية هطاي جنوبي تركيا، تمهيدا لإرسالها إلى سوريا.

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وتتضمن المساعدات ألبسة تكفي احتياجات ألفين و500 شخص بالإضافة إلى 10 أطنان من الأغذية.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات التي تم تسليمها للجانب السوري، على النازحين المقيمين في الخيام بريف إدلب.



يأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية مزرية تعيشها إدلب بعد نزوح مئات الآلاف من السكان من مدنهم وقراهم وتوجههم إلى مناطق آمنة بعيدا عن قصف نظام بشار الأسد وروسيا.

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