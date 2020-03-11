الهلال يسقط في فخ التعادل أمام ضمك

صحيفة الخليج الالكترونية سقط الفريق الأول بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي (1 1) أمام مضيفه ضمك، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الثامنة عشرة، فيما رفع الهلال رصيده للنقطة 51.

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