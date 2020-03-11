قطر تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت قطر، اليوم الأربعاء تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة داخل قطر إلى 262 حالة. وذكرت وزارة الصحة القطرية أن الحالات الجديدة تعود لمخالطين لـ 3 حالات تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

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