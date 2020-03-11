عاجل..العراق تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن اعلنت السلطات العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء، وذلك حسبما أفادت "اكسترا نيوز". يُذكر أنَّ السلطات العراقية اتخذت عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمها تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس والدوائر الرسمية، وإلغاء الرحلات مع عدد من دول الجوار، وغلق المنافذ البرية مع إيران؛ مما أدى إلى شلل كامل في القطاع السياحي، وتأثر حركة البيع والشراء في الأسواق.

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