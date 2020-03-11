الصحة الكويتية تدعو المقيمين القادمين من السفر منذ 27 فبراير لمراجعتها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضى وحتى اليوم، لمراجعتها فى المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف، لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أنه سيتم تقسيم المقيمين وفقا لعنوان السكن بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم غد الخميس لسكان محافظة الجهراء، ويوم الجمعة لسكان محافظة مبارك الكبير، والسبت لسكان محافظة الفروانية.

وأضافت أنه تم تخصيص يوم الأحد المقبل لسكان محافظة حولي، والإثنين لسكان محافظة الأحمدي والثلاثاء لسكان محافظة الكويت العاصمة.

وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمقيمين ضرورة إحضار البطاقة المدنية وجواز السفر؛ وذلك لتفادي التعرض للمسؤولية القانونية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الانتهاء من تجهيز صالتي رقم 5 و6 في أرض معرض الكويت الدولي؛ لفحص الأجانب والعمالة الوافدة القادمين إلى الكويت خلال الأسبوعين الماضيين.

Advertisements

وكشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد ، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 72 حالة، مع وجود 916 حالة داخل الحجر الصحى، مشيرا إلى إجراء 6620 مسحة حتى الآن.، جاء ذلك في مؤتمر صحفى، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية ، المواطنين للامتناع عن السفر في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية إلى 72 حالة؛ وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.