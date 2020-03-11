شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: الدوحة تعلق تأشيرات العمل لـ40 ألف نيبالى إثر انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن موقع "ذا هيمالايا تايمز" النيبالي أكد أن السلطات القطرية أوقفت تأشيرات عمل 40 ألف عامل نيبالي من أصل 400 ألف نيبالي يعملون بالدوحة لتكثيف العمل والانتهاء من أعمال إنشاء مباني كأس العالم، وقال الموقع: إن قطر مهددة برحيل جميع العمال الأجانب، بسبب تفشي كورونا وعدم وجود إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن شركات الطيران النيبالية قد أوقفت خدمات السفر إلى قطر، ويتم إعادة العمال عند رغبتهم في مغادرة الدوحة، لذا سوف يلجأ نظام تميم لإيقاف أعمال الإنشاءات لحين عودة العمال، وبذلك يصبح مونديال "قطر 2022" مهدداً بالانهيار.

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وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن مواطن قطرى، كشف المعاناة التة يعيشها أصحاب المعاشات وكبار السن في قطر، مؤكداً أن تنظيم الحمدين قام بقطع الرواتب لعددٍ من الفئات، في خطوة تثبت نزع الإنسانية والرحمة من «الحمدين»، حيث تضم المتقاعدين وكبار السن والأرامل واليتامى من دون سبب، بدلًا من زيادتها لمواكبة ارتفاع الأسعار.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه تستمر معاناة المتقاعدين وكبار السن، حيث يعيشون واقعًا قاسيًا، بعدما ضرب تميم بكل الأدوار الوطنية التي قدموها للوطن وأفنوا حياتهم في خدمة الشعب، فيما ينشغل تميم باسترضاء الغرب؛ للتغطية علي جرائمه ودعمه وتمويله للمتطرفين والمنظمات الإرهابية، حيث ندد المواطنون بوصول المساعدات القطرية إلى العديد من دول العالم، ومنها الصين ونيوزيلندا وحتى أدغال إفريقيا، حيث يتبرع تميم بن حمد بملايين الدولارات للتغطية على دعم الإرهاب كما تبرع بمبلغ قيمته 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة لمكافحة التغيير المناخي، دون النظر إلى هموم ومعاناة شعبه.