شكرا لقرائتكم خبر عن أسد الإمارات.. أغنية وصور نادرة من طفولة محمد بن زايد لتهنئته بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الآلاف من الإماراتيين اليوم الأربعاء بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، إذ يحتفل ولى عهد أبو ظبى بعيد ميلاده يوم 11 مارس، وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى على اختلافها مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد ولى عهد أبو ظبى، ووصفوها بأنه "أسد الإمارات".

ونشر حساب يحمل اسم "العائلة الملكية الإماراتية"، عبر انستجرام، فيديوهات وصور وأغنية، لتهنئة محمد بن زايد آل نهيان بعيد ميلاده اليوم الأربعاء، وضمت الفيديوهات صورا نادرة لولى عهد أبو ظبى في طفولته وفترات شبابه وحتى توليه منصب ولى عهد أبو ظبى.

وعلق الحساب على فيديو نشره :" كل عام وأنت للبلاد والعباد سندا وذخرا"، وجاء في الفيديو :"مثل هاليوم كان النور له طلة، وطيبة فال، مثل هاليوم جا محمد، وجدت للفرح آمال".

ونشر الحساب أغنية لتهنئة الشيخ محمد بن زايد بعيد ميلاده، تحت اسم عالى المقام، وجاء في كلماتها :"يا محمدنا لك نغنى النشيد، كل عام وانت في خير وسلام، يا فخرنا يا عسى عمرك مديد، بالمعزة والفخر يا ذا الهمام، انته النادر مثل وصفك فريد، بالمعانى نلت تقدير ووسام".

وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بمناسبة عيد ميلاده، والذى يحتفل به اليوم 11 مارس.



الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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عيد ميلاد ولى عهد أبو ظبى



محمد بن زايد آل نهيان



محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى

ونشر بن راشد صورة لبن زايد وخلفه صورة للراحل الشيخ زايد، وعلق عليها قائلا، " يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ .. يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ .. اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ .. تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ".

ويحتفل اليوم عدد كبير من الاماراتيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بعيد ميلاد محمد بن زايد، حيث يركز رواد السوشيال ميديا، على إنجازات بن زايد، ونسبه، وانجازات والده الشيخ زايد، مؤسس الإمارات العربية المتحدة، وأيضا جهوده الحالية، مع الشيخ محمد بن راشد، للإرتقاء بدولة الإمارات.