شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنح الموظفين عطلة لنهاية مارس فى ظل المستجدات المتعلقة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن الكويت تمنح الموظفين عطلة حتى نهاية مارس الجارى فى ظل المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتقرر منع الوجود داخل جميع صالات المطاعم والمقاهى بما فيها ذلك مراكز التسوق.

ونفى رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، ما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى، عن فرض حظر تجول فى الكويت، وأضاف المزرم - فى بيان على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء الكويتى الاستثنائية اليوم، فى انعقاد ولم تنتهى بعد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا لعرض القرارات المتخذة.

ودعا رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية الجميع إلى تحرى الدقة وعدم نشر الشائعات.

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دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضى وحتى اليوم، لمراجعتها فى المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف، لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأوضحت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى - أنه سيتم تقسيم المقيمين وفقا لعنوان السكن بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم غد الخميس لسكان محافظة الجهراء، ويوم الجمعة لسكان محافظة مبارك الكبير، والسبت لسكان محافظة الفروانية.

وأضافت أنه تم تخصيص يوم الأحد المقبل لسكان محافظة حولى، والإثنين لسكان محافظة الأحمدى والثلاثاء لسكان محافظة الكويت العاصمة.

وأهابت وزارة الصحة الكويتية بالمقيمين ضرورة إحضار البطاقة المدنية وجواز السفر؛ وذلك لتفادى التعرض للمسؤولية القانونية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، الانتهاء من تجهيز صالتى رقم 5 و6 فى أرض معرض الكويت الدولي؛ لفحص الأجانب والعمالة الوافدة القادمين إلى الكويت خلال الأسبوعين الماضيين.