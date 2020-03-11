شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تفجر مدرستين وتختطف معلمين بمحافظة مأرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت مليشيا الحوثى الانقلابية باليمن مدرستين فى مديرية "مجزر" بمحافظة مأرب شرق صنعاء، واختطفت معلمين وسط تحذيرات من استهداف العملية التعليمية بالمديرية، وقال المسؤول الإعلامى لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعى - فى تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية - "إن مليشيا الحوثى فجرت مدرستى (آل صلاح، وآل مثنى)، واختطفت المعلمين يحيى قائد وطارق الجابري، كما هجرت وشردت عددا من المعلمين فى المديرية".

وتستخدم ميليشيا الحوثى الانقلابية، التعليم لخدمة مشروعها، وفرضت على المدارس الحكومية بصنعاء إقامة أنشطة وفعاليات طائفية تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية فى عقول الطلاب والمعلمين ضمن مساعيها "لحوثنة" التعليم كأهم مؤسسة فى البلاد.

وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد حذرت، فى وقت سابق، من مواصلة جماعة الحوثى تجريف القطاع التعليمى بشكل يعمل على "تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال".

Advertisements

وكشفت أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قتلوا على يد ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، إضافة إلى إصابة قرابة 2400 من العاملين فى القطاع التعليمي.

ووثقت النقابة 32 حالة اختفاء قسرى لمعلمين اختطفتهم ميليشيا الحوثى من منازلهم ومدارسهم، ولم يشاهد أى فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلق عائلاتهم أى إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.