شكرا لقرائتكم خبر عن #ميلاد_أسد_الإمارات.. رواد تويتر يهنئون محمد بن زايد بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الآلاف من الإماراتيين، والعرب اليوم الأربعاء بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، إذ يحتفل ولى عهد أبو ظبى بعيد ميلاده يوم 11 مارس، وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى على اختلافها مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد ولى عهد أبو ظبى، ووصفوه بأنه "أسد الإمارات".

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "ميلاد أسد الإمارات"، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الأربعاء، وتصدر الترند المصرى لتهنئة ولى عهد أبو ظبى بعيد ميلاده.

وغردت مدونة لتهنئة ولى عهد أبو ظبى، فقالت :" يوم مولدك هو أجمل الأيام، أنرت الدنيا بسمو أخلاقك ورفعة معانيك، أنت القدوة الأرفع في المحبة والكرم والتسامح، يدك ممدودة بالخير لكل من يستحق، وأنت أب عطوف يحمي ولا يهاب، فكل عام والبيت متوحد بك مشرق في ظلّ ابتسامتك التي تغمر أيامنا بِشراً وتفاؤلاً وسعادة"، وغردت أخرى :"كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية، كل عام وأنت بطل الإنسانية"، فيما قال آخر :" ويحدث أن يولد الوطن في صورة انسان".



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فيما غرد مدون عبر تويتر :"كل عـام وهـيبتك تهـز جـبـال"، وقال آخر :" سلام الله عليك يا فخرنا وعزنا".

وغرد مدونو تويتر بصور من طفولة وشباب الشيخ محمد بن زايد، ومواقفه، فيما قال مدون:" في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز وفي طلتك زدت الفخامة فخامة كـل عـام وهـيبتك تهـز جـبـال"، وغرد أحدهم :" كل عام والشيخ محمد بن زايد بخير ربي يحفظه ويجعل أيامه كلها أعياد الشامخ المتواضع القلب الطيب حفظه الله ورعاه واطال في عمره"، وقال آخر :" كل عـام ونبـض الإمـارات بخيـر".



الشيخ محمد بن زايد



محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى

وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بمناسبة عيد ميلاده، والذى يحتفل به اليوم 11 مارس.

ونشر بن راشد صورة لبن زايد وخلفه صورة للراحل الشيخ زايد، وعلق عليها قائلا، " يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ .. يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ .. اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ .. تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ"