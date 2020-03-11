شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى: الدولة بكل مؤسساتها مسخرة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، إن الدولة بكل مؤسساتها مسخرة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مطالبا التونسيين بالتحلّى بالمسؤولية والانضباط لقرارات وزارة الصّحة "حتى لا يقع الاضطرار إلى اللجوء إلى قوة القانون"، وأضاف الفخفاخ، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتابع عن كثب كل المستجدّات بخصوص كورونا، واصفا الخطة التى تعتمدها الحكومة للحدّ من انتشار هذا الفيروس بالبلاد بالناجحة حتى الآن.

وتابع، "ما زلنا حتى الآن لا نعرف مدى التأثير السلبى لانتشار هذا الفيروس على الاقتصاد التونسي، إذ أننا ما زلنا نعيش داخل الحدث والمعطيات ليست دقيقة".

وحول التنسيق الحكومى بين مختلف الوزارات لمواجهة كورونا ومحاربة الاحتكار فى بعض المواد وإمكانيّة عزل المدن التى ظهرت فيها حالات إصابة بالفيروس، أوضح رئيس الحكومة أن اللّجنة التى تشرف عليها وزارة الصحة تضم تسع وزارات أخرى، من بينها وزارتا النقل والتجارة، لاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات، معتبرا أن الاحتكار فى بعض المواد حالات فردية، والدولة تتابع الوضع وتتصدّى لكل المحتكرين.

وعن تراجع أسعار النفط وإمكانيّة استفادة تونس منه، قال الفخفاخ إنه يمكن لتونس الاستفادة من هذا الوضع، لكن هذا الأمر ليس أكيدا، نظرا لأن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر سلبا على نسب النمو فى العالم، وتونس مرتبطة بالاقتصاد العالمى ويمكن لها أن تتأثر أيضا.

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قررت وزارة الشؤون الثقافية فى تونس تأجيل عدة فعاليات وأحداث ثقافية وطنية ودولية، بسبب فيروس "كورونا"، وأوضحت الوزارة فى بيان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، أن قرار التأجيل يشمل معرض تونس الدولى للكتاب، وأيام قرطاج الشعرية، وأسبوع اليوم العالمى للمسرح، ومهرجان عز الدين قنون للمسرح.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار جاء للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "19- Covid"، وحرصاً على سلامة المواطنين، وتابعت الوزارة بأنها ستعلن مواعيد جديدة لتلك الفعاليات عند تحديدها.

ولفتت وزارة الشؤون الثقافية إلى أنه من المحتمل تأجيل عدد آخر من الفعاليات الثقافية والفنية الدولية أوالوطنية الكبرى، أو إلغائها، وفق ما يستجد من أحداث.