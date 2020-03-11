شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى لبنان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

وقال المدير العام في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني- إن 4 إصابات تم تسجيلها في مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".

وأعلنت لبنان، أمس أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، لرجل 56 عاما فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان، وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

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وكانت مستشفى رفيق الحريرى، أعلنت عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالى الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41 حالة.