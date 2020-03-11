شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان فى دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية، أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن وفي لبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيراني من حقه في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار.

وطالب عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، إيران، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام مجلس حقوق الإنسان، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.

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وأعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.