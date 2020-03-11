شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إحالة قضايا فساد متهم فيها مسئولون كبار سابقون للمحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد إلى قضاة التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، متهم فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضى، وبحسب بيان للنائب بالمحكمة العليا، فمن بين المتهمين رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السابقة إيمان هدى فرعون.

وقال البيان، إنه "فى إطار معالجة قضايا الفساد تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصى من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضى وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين".

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وينص الامتياز القضائى على قصر محاكمة رؤساء الحكومة والوزراء والولاة وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين على المحكمة العليا دون غيرها من درجات التقاضى الأخرى.