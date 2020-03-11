شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنسق مع السعودية لتسهيل عودة مواطنيها خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة الإمارات لدى السعودية عن التسهيلات كافة المقدمة لنقل مواطنيها الراغبين فى العودة إلى الإمارات، وذلك بالتنسيق مع المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة، وأكدت السفارة - حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الأربعاء/ - أن التنسيق جاري وبشكل مستمر مع السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى الإمارات وتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في المملكة ويرغب بالعودة إلى أرض الوطن.

وأوضحت أنها قامت بالتنسيق مع الناقلات الوطنية بالإمارات (طيران الإمارات وطيران الاتحاد) وفي المملكة (طيران الخطوط السعودية) لتسيير رحلاتها الجوية لمدة الـ72 ساعة القادمة وفقًا للجدول الزمني المعلن، مشيدة بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولي الناقلات الوطنية بهذا الصدد.

وأشارت إلى تعاون المملكة الكبير في تسهيل تلك الإجراءات في ظل التدابير الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تعافى 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/- أن الحالات شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات وشخصا من مصر والمغرب وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الإمارات، مشيرة إلي أن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب قناة العربية اليوم الثلاثاء، وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أشاد بجهود دولة الإمارات فى إدارة أزمة فيروس كورونا من تخطيط وتنسيق وإجراءات وقائية، وغرد "قرقاش" عبر الحساب الرسمى لموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا فى الإمارات، التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة، لانزال فى مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه".