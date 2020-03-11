شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: حالتا إصابة جديدتان بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء المغربية، اليوم الأربعاء أنه تنفيذا للمخطط الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وفي إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس (كورونا المستجد) والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه أمس الثلاثاء، كثالث حالة مؤكدة.
أوضح البيان أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد "باستور المغرب" الذي أكد إصابتهما.
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