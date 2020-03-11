شكرا لقرائتكم خبر عن "لحظات صغيرة وذكريات كبيرة".. 5 صورة من طفولة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، مجموعة من ذكريات طفولته، من خلال مجموعة من الصور التى نشرها عبر حسابه عبر موقع "انستجرام" معلقا على الصور قائلا "لحظات صغيرة .. ذكريات كبيرة".

ملامح الشيخ حمدان بن راشد لم تختلف كثيرا، فمازال يحتفظ بنفس الملامح، ففى إحدى الصور يرتدى الشيخ حمدان صورة الزى الإماراتى الشهير، ويرتدى نظارة شمس، وفى صورة أخرى، يصعد بن راشد على أكتاف شخص آكبر منه، فى محاولة للعب معه، وفى صورة ثالثة، يرتدى بن راشد ملابس رياضية وهو فى إحدى الحدائق.



بالزي الخليجي



حمدان بن راشد فى طفولته

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أعلن منذ أيام انطلاقة جديدة فى مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق "خدمات 360"، قائلا:" جميع خدمات حكومة دبى ستكون متكاملة، سلسلة، مخصصة، واستباقية، هدفنا خدمة الناس أولًا وأخيرًا".



حمدان بن راشد يستعيد ذكرياته

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حمدان طفلا

وقال حمدان بن محمد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"نعلن عن انطلاقة جديدة فى مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق "خدمات 360".. منظور جديد وخارطة طريق لمستقبل الخدمات فى دبي. جميع خدمات حكومة دبى ستكون متكاملة، سلسلة، مخصصة، واستباقية.. كلنا مسؤولون عن تطوير خدمات استثنائية وإسعاد متعاملو حكومة دبي.. هدفنا خدمة الناس أولًا وأخيرًا".



مع أصدقاءه

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، قد أطلق تطبيق "المتسوق السرى "، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أطلقنا اليوم فى الحكومة الاتحادية تطبيق "المتسوق السرى".. بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.. وكذلك تقييم مقدمى الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وإرسال أى ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية".