شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المسجد الإبراهيمى فى فلسطين لمواجهة فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعلان الحكومة الفلسطينية إصابة مواطنين بفيروس كورونا القاتل تتخذ الحكومة إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء الجديد في مدن فلسطين، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، جانب من فعاليات تعقيم أكثر الأماكن ازدحاما في فلسطين، ونشرت صور لجانب من تعقيم المسجد الإبراهيمي في الخليل، احترازًا من فيروس كورونا، وتعقيم أسواق المدينة ومجمعات النقل العمومي في بلدية الخليل.



تعقيم المسجد الابراهيمى

وكان قد أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الاثنين الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 26 حالة، وقال ملحم - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن الحالات الجديدة جاءت بواقع 5 حالات ببيت لحم، وواحدة في منطقة "ارتاح" في طولكرم.



تعقيم المصلين فى المسجد الابراهيمي

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وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت فى وقت سابق الاثنين الماضي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا، مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - خلال جلسة مجلس الوزراء الفلطسيني - إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ"كورونا"، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.



جانب من عملية التعقيم

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، موضحا أن ذلك تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة لفلسطين أو الخرج منها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد.