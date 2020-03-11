بدء محاكمة المدير الأسبق للأمن الجزائرى وأبنائه بتهم الفساد المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء بمحكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة، محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطنى (الشرطة) عبد الغنى هامل وأبنائه بتهم الفساد المالى، ويواجه هامل وأبناؤه عدة اتهامات منها غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
وكانت المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة 19 فبراير الماضي هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين لتمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.
ومن بين الشهود في هذه القضية رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ووزراء وولاة سابقون.
يذكر أن هامل مثل في شهر مايو الماضي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد الذي استمع اليه أيضا في قضية محاولة إدخال 701 كيلوجرام من الكوكايين من ميناء وهران.
وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد أودع في الخامس من يوليو الماضي هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.
من جانب أخر يشهد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، غدا الخميس، التنصيب الرسمي للواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، خلفا للواء عمار أعثامنية الذي تم تعيينه قائدا للقوات البرية .
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 مارس 2020، سيشرف السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم غد الخميس على التنصيب الرسمي للواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، خلفا للواء عمار أعثامنية، الذي عين قائدا للقوات البرية".
وأضاف البيان أن اللواء شنقريحة سيعقد لقاء توجيهيا مع قيادات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة على هامش مراسم التنصيب.
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