الكويت تعلق كافة رحلات الطيران التجاري لمواجهة كورونا

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أعلنت الكويت الأربعاء تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتباراً من الجمعة، وذلك في إطار اجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وقالت كونا إنّه تقرّر تعليق "رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر". واستثنت الكويت من تعليق الطيران التجاري الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي. وتمّ أيضاً منع التواجد في "المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق". مواضيع قد تهمك :

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