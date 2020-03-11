كورونا.. تسجيل إصابة جديدة في إقليم كردستان شمالي العراق

العراق/ علي جواد/ الخليج 365
أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد في الإقليم إلى 17، بينها حالة وفاة وحالة شفاء.
وقالت وزارة الصحة بالإقليم، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إن "المصاب طالب عمرە 32 سنة، وكان قد عاد من إیران".
وفي وقت سابق الأربعاء، سجل العراق حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الوفيات إلى 8 من أصل 75 إصابة، فيما تعافى 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام رسمية.
وسجل العراق أول إصابة بكورونا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأول وفاة قبل نحو أسبوع.
واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.
كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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