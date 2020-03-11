نقابات عمالية في لبنان تتوقف عن العمل بسبب "كورونا"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365- نقابة أصحاب المطاعم قررت إقفال كافة المطاعم في البلاد لفترة زمنية غير محددة

- نقيب الأطباء قرر وقف التجمعات والاجتماعات الكبيرة من ندوات ومؤتمرات ونشاطات للجمعيات العلمية حتى إشعار آخر

- "نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة" أعلنت التوقف عن العمل وعدم الحضور اعتبارا من صباح الخميس ولغاية الأحد

- نقابة المعلمين أعلنت إقفال أبواب مركزها الرئيس ومراكزها كافة في جميع المحافظات اعتبارا من صباح الخميس ولغاية الأحد

- محافظ جبل لبنان قرر تجميد عمل صالات اللعب والملاعب والأفراح في المحافظة



بدأت نقابات عمالية واتحادات في لبنان، الأربعاء، إقفال مرافقها والمحال التجارية المسؤولة عنها، ضمن رزمة إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن نقيب أصحاب المطاعم في لبنان، اليوم، إقفال كافة المطاعم لفترة زمنية غير محددة في جميع أنحاء البلاد ضمن إجراءات احترازية من "كورونا".



وقال النقيب طوني الرامي، في بيان: "لم تكفينا الضربات المتتالية الموجعة التي تلقيناها جراء الأزمة الاقتصادية حتى أتت أزمة كورونا كضربة قاضية على آخر أمل".



وسجل لبنان، في وقت سابق اليوم، حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا"، إضافة إلى 9 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى وفاتين و59 إصابة.



وأوضح الرامي أن نقابة أصحاب المطاعم ارتأت الإقفال لفترة زمنية؛ "لأنه يصب في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء؛ حفاظا على صحة الرواد والموظفين".



وزاد: "خدمة التوصيل (الديليفري) ستبقى قيد العمل".



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من جهته، أعلن نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، في بيان، وقف التجمعات والاجتماعات الكبيرة من ندوات ومؤتمرات ونشاطات للجمعيات العلمية بصورة موقتة، حتى إشعار آخر.



كما أعلنت "نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، في بيان، التوقف عن العمل وعدم الحضور اعتبارا من صباح الخميس ولغاية الأحد المقبل.



وأعلنت نقابة المعلمين في لبنان، عبر بيان، "إقفال أبواب مركزها الرئيس ومراكزها كافة في جميع المحافظات اعتبارا من صباح الخميس ولغاية مساء الأحد المقبل".

فيما اتخذ محافظ جبل لبنان، محمد مكاوي، قررا قضى بتجميد عمل صالات اللعب والملاعب والأفراح في المحافظة.



وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، أنه "بعد الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة في السعودية ستقوم بتسيير 3 رحلات من وإلى (مدن) جدة والرياض والدمام؛ لتأمين عودة الرعايا اللبنانيين والسعوديين إلى وطنهم".



وشددت على أنها ستسعى إلى "تأمين الأذونات المسبقة لنقل الركاب حال وجود ضرورات إضافية مماثلة".



وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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