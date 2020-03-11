اجتماع للنواب العرب مع "أزرق أبيض" الإسرائيلي

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

عقد نواب عرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اجتماعا مع ممثلين عن حزب "أزرق أبيض" الوسطي، الذي يقوده بيني غانتس.

وقالت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول" تبادل الوفدان الحديث عن قضايا مختلفة، تتعلق باستحقاقات ما بعد الانتخابات الأخيرة، ومن بينها الخطوات البرلمانية القادمة، وموضوع التوصية أمام رئيس الدولة (لاختيار النائب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة)".

وللقائمة العربية 15 مقعدا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعد.

وعُقد اللقاء في مقر حزب "أزرق أبيض" بالكنيست، في القدس الغربية.

ويوم الأحد، سيستمع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين من رؤساء الأحزاب الفائزة بالانتخابات إلى توصياتها بشأن النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

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والأسبوع المقبل، سيلتئم الكنيست بتشكيلته الجديدة، حيث سينتخب رئيسا جديدا.

وتخطط أحزاب المعارضة لطرح مشروع قانون، يمنع نائب متهم بقضايا فساد، من تشكيل أو ترؤس حكومة، وهو ما يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت القائمة المشتركة" اتفقت الأطراف إثر هذه المباحثات على العودة إلى المؤسسات الحزبية، والى القائمة المشتركة، لاتخاذ القرار النهائي، على أن تعقد جلسة أخرى قريبة بين الطرفين لمتابعة القضايا المطروحة".

وأضافت "حذر الطرفان من حملة التحريض الدموي، ومحاولات نزع الشرعية عن الناخبين العرب ومندوبيهم، التي يقودها نتنياهو وحزبه".

وفيما لم تحدد القائمة المشتركة، موقفا محددا من هذه القضايا فإنها أكدت "التزامها بالعمل لصالح قضايانا العادلة في كل المجالات السياسية والمدنية والوطنية".

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