وفد من "الجهاد الإسلامي" يصل موسكو

غزة/الخليج 365-

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا برئاسة زعيمها زياد النخالة، وصل الأربعاء، إلى العاصمة الروسية، موسكو للقاء المسؤولين الروس.



وقال بيان صادر عن الحركة، وصل وكالة الخليج 365، إن الوفد يضم إلى جانب النخالة، محمد الهندي، وعبد العزيز الميناوي، وممثل الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

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وأضاف إن الزيارة تأتي "استجابة لدعوة رسمية وجهتها له وزارة الخارجية الروسية".

ولم تورد الحركة مزيدا من التفاصيل.

وكان وفد من حركة "حماس"، برئاسة زعيمها إسماعيل هنية، قد وصل موسكو في الثاني من مارس/آذار الجاري، وعقد مباحثات مع مسؤولين روس، بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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