مركز وقار يعزز دور المهن لدى الأطفال

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مرزوق العمري : قام مركز الوقار العلمي فرع الروابي بجدة بتنفيذ وحدة المهن لاطفال مرحله الروضه والتمهيدي وذلك تفعيلا للقيم التربويه وتعزيزا لاهمية المهن.

وقد تضمنت الفعالية عددا من الأركان التي جمعت بين المتعة والفائدة للطفل كمهن الطبيب والرسام والطيار والدفاع المدني والشرطي والشيف المحترف والمعلمة المتميزة، حيث ارتدى الأطفال الملابس الخاصه بمهنه المستقبل لديهم .

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وأكدت الأستاذة خديجة سالم وكيلة ومشرفة المركز على أهمية تفعيل الاركان التعليمية كونها مصدراً ثرياً بالمعارف والمعلومات ويدفع الطفل للمشاركة العقلية والحركية و مراعاتها للخصائص الإنمائية للطفل، كما تعطي للطفل دفعه لتعلم الأفضل.

وفي نهاية التفعيل قدمت إدارة المركز شكرها للمعلمات المتميزات ( عبير مقبل ، صفيه عبدالله ، ابتسام الدقيل ، رويدا بالعبيد ، شروق باطهف ، زهره فارح ، هنادي اليافعي ) على جهدهم وإبداعهم في تفعيل وحده المهن .