شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوغل تسد ثغرات أمنية خطيرة في كروم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أطلقت شركة غوغل إصداراً جديداً من متصفحها الشهير كروم لسد 4 ثغرات أمنية خطيرة. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد يحمل الرقم 80.0.3987.132، مشيرة إلى أنه يتوفر لأنظمة تشغيل الحواسيب المكتبية مايكروسوفت ويندوز وأبل macOS ولينوكس. ولم تكشف غوغل بعد عن أية معلومات تتعلق بالثغرات الأمنية المكتشفة.





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