شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعد غوغل الصوتي يتيح قراءة النصوص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أطلقت شركة غوغل المساعد الصوتي Assistant 42 الجديد، والذي يتيح إمكانية قراءة النصوص على مواقع الويب للمستخدم. ولهذا الغرض يكفي المستخدم قول عبارة “Hey Google, read it”. وأضافت الشركة الأمريكية أن المساعد الصوتي الجديد يتيح أيضا إمكانية الترجمة مباشرة، وذلك إذا كان المستخدم لا يتقن لغة نص موقع الويب، الذي يتصفحه. ويتيح المساعد الصوتي للمستخدم أيضاً إمكانية ضبط سرعة القراءة والصوت المرغوب.





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