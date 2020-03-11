أفضل القارئات الإلكترونية لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

باتت عملية القراءة أكثر تطوراً مع توفر العديد من الأجهزة الإلكترونية التي توفر إمكانية تخزين وقراءة العديد من الكتب في جهاز واحد. وبخلاف الأجهزة اللوحية، توفر قارئات الكتب الإلكترونية إمكانية القراءة تحت أشعة الشمس الساطعة، وحتى من خلال النظارات الشمسية. وتستخدم هذه القارئات تقنية تسمى الحبر الإلكتروني، ولا تستخدم الطاقة إلا عند تشغيل كل صفحة، وليس عند عرض الصفحة نفسها، لذلك يمكن أن تدوم البطارية أسابيع في حين لا تعمل الأجهزة اللوحية والهواتف إلا لساعات محدودة. وفيما يلي مجموعة من أفضل القارءات الإلكترونية لهذا العام، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية: Amazon Kindle oasis حجم الشاشة: 17.5 سم دقة الشاشة: 300 بكسل لكل بوصة إضاءة الشاشة: 25 مصباح ضد للماء؟ نعم التخزين: 8- 32 غيغابايت الوزن: 188 غرام قارئ الكتروني مذهل مع غلاف من الألمنيوم المقاوم للماء، بحيث يمكنك القراءة في الحمام أو بجانب المسبح. وتعني مصابيح الليد المتعددة أن الإضاءة سلسة للغاية وتساعد على القراءة بسهولة، ويمكن ضبط لون الضوء من الأبيض إلى لون البرتقالي لراحة العينين.Kobo forma حجم الشاشة: 20 سم دقة الشاشة: 300 بكسل لكل بوصة إضاءة الشاشة: مصابيح بيضاء وملونة ضد الماء؟ نعم التخزين: 8- 32 غيغابايت الوزن: 197 غرام إذا كنت تبحث عن أكبر قارئ للكتب الإلكترونية، فهذا القارىء هو الأنسب لك، فهو مريح في اليد ومن السهل حمله. شاشة العرض مقاس 8 بوصات رائعة ولا تجعل القارئ شديد الثقل في نفس الوقت. ويستخدم القارىء المصابيح الحمراء الأكثر راحة للعينين.Amazon Kindle حجم الشاشة: 15 سم دقة الشاشة: 167 بكسل لكل بوصة إضاءة الشاشة: متوفرة مع أربعة مصابيح ضد للماء؟ لا التخزين: 4 غيغابايت الوزن: 174 غرام قارئ الكتب الإلكترونية الأفضل قيمة حالياً، ويحتوي الطراز الأحدث على شاشة ذات إضاءة أمامية، وغم أنه أقل دقة ووضوحاً من طرازات كيندل الأخرى، إلا أنه لا يزال جيداً بما يكفي لتسهيل القراءة.Kobo libra H2O حجم الشاشة: 17.5 سم دقة الشاشة: 300 بكسل لكل بوصة إضاءة الشاشة: متوفرة مع خمسة مصابيح ضد للماء؟ نعم التخزين: 8 غيغابايت الوزن: 192 غرام قارىء قوي لديه قدرات مقاومة للماء وشاشة بدقة 300 بكسل في البوصة، مع مصابيح ليد ملونة تجعل الصفحة تبدو أكثر دفئاً، وهناك أزرار انعطاف للصفحة الفعلية على جانب الشاشة ومصممة لتسهيل الإمساك بها. Amazon Kindle paperwhite حجم الشاشة: 15 سم دقة الشاشة: 300 بكسل لكل بوصة إضاءة الشاشة: متوفرة مع 5 مصابيح ليد ضد للماء؟ نعم التخزين: 8- 32 غيغابايت الوزن: 182 غرام يبدو التصميم الأمامي المتدفق رائعاً ويأتي الجهاز بلونين: الأسود والأزرق. ولا توجد أزرار فعلية للصفحة، لذا يجب عليك استخدام شاشة اللمس.

