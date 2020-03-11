كيف تحمي مكتب العمل من فيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

مع تزايد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، يشعر الكثيرون بالقلق من التقاط العدوى، وخاصة في مناطق التجمعات والازدحامات. وإذا كنت تعمل في مكتب مزدحم، فقد تكون قلقاً بشأن خطر انتشار الفيروس في مكان عملك. لكن لحسن الحظ، هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكنك تنفيذها لتقليل هذه المخاطر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية: 1- تشجيع الموظفين المرضى على البقاء في المنزل يوصي المركز البريطاني للسيطرة على الأمراض بالبقاء في المنزل عند الشعور بوعكة صحية. وأوضح متحدث باسم المركز "يُنصح الموظفون الذين يعانون من أعراض مرضية حادة في الجهاز التنفسي بالبقاء في المنزل، وعدم التوجه إلى العمل إلى حين شفائهم من الحمّى وأية أعراض أخرى لمدة 24 ساعة على الأقل، دون استخدام أدوية مخففة للحرارة أو أدوية أخرى للسيطرة على الأعراض مثل مثبطات السعال".

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2- فصل الموظفين المرضى عن الأصحاء بمجرد ظهور أعراض المرض على أحد الموظفين، يجب فصله بشكل فوري عن باقي زملائه وإرساله إلى المنزل. ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بفصل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة السعال وضيق التنفس عند وصولهم إلى العمل، أو يصابون بهذه الأعراض خلال النهار، وإرسالهم إلى المنزل على الفور. ويجب على الموظفين المرضى تغطية أنوفهم وأفواههم بمنديل عند السعال أو العطاس، ويفضل أن يرتدوا قناعاً مناسباً خلال تواجدهم في المكتب.

3- التأكيد على نظافة اليدين من الضروري توزيع ملصقات ومنشورات في المكتب، تؤكد على نظافة اليدين وإجراءات الوقاية المناسبة، ويجب توفير الماء والصابون والمعقمات القائمة على الكحول في أماكن العمل، وحث الموظفين على غسل وتنظيف أيديهم بشكل منتظم خلال أوقات الدوام.

4- إجراءات التنظيف العميقة تأكد من تنظيف أية أسطح معرضة للتوث بشكل روتيني، مثل الهواتف ولوحات المفاتيح وأدوات المطبخ، بالإضافة إلى مقابض الأبواب والمراحيض، وتعقيم جميع هذه الأسطح بشكل جيد بمواد تحتوي على نسبة عالية من الكحول لقتل الفيروسات في حال تواجدها. 5- تقديم المشورة للموظفين حول السفر ينصح مركز السيطرة البريطاني على الأمراض بتثقيف الموظفين بإجراءات السلامة عند السفر، وتجنب زيارة الدول والمناطق التي تعاني من انتشار كبير للفيروس، وإلغاء أية مهام خارجية للموظفين إذا لم تكن ضرورية.