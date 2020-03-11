هل يصبح الشوفان ملك الحليب النباتي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

تقدّم المتاجر الأمريكية مجموعة كبيرة من أنواع الحليب على رفوفها وقد أضافت إليها في الفترة الأخيرة نوعاً جديداً يشهد نمواّ سريعاً غير مسبوق، بوصفه الخيار المفضّل للنباتيين.. وهو حليب الشوفان كمنتج بديل عن اللحوم والألبان والبيض. لم تكن سوق حليب الشوفان موجودة فعلياً قبل خمس سنوات، لكن "غوود فوود إنستيتيوت" يفيد أن مبيعات هذا الحليب الخالي من الألبان ارتفعت خلال الأشهر ال 12 الماضية وحتى أبريل (نيسان) 2019، بنسبة 22%. وتتوقّع شركات حليب الشوفان أن تنموّ أعمالها بسرعة، مشيرة إلى أنها تتمتع بميزة تنافسية تتعلّق بالمذاق. في الأشهر الأخيرة، بدأت كلّ من "ستاربكس" و"شوباني" و"نسكويك" تقديم حليب الشوفان المعروف بفوائده الغذائية والبيئية. دخلت شركة "أوتلي" السويدية العالمية إلى السوق الأمريكية في العام 2016، من خلال تقديم حليب الشوفان للمرة الأولى في المقاهي لاستخدامه في مشروبات الكابوتشينو واللاتيه. وحالياً بات منتشراً على رفوف السوبر ماركت. يقول بيتر تروبي، مدير التسويق في "إلمهرست"، المنتج الأمريكي لحليب الشوفان إن "حليب اللوز رائع لكنه طعمه مثل اللوز". ويتابع "ماذا لو لم تكن تريد طعم اللوز في قهوتك، وكنت تبحث فقط عن منتج قشدي لإضافته إلى قهوتك؟" مميزات حليب الشوفان ويمتلك حليب الشوفان ميزتين أساسيتين تتناسبان مع تزايد أعداد النباتيين الصرف: فهو يتمتع أوّلاً بخصائص غذائية، مع سعرات حرارية منخفضة والكثير من الألياف ويحتوي على بروتين أكثر من حبوب أخرى ويتسبب بحساسية أقل من الصويا واللوز. وهو ثانياً، "يخفف من التأثيرات المضرّة على مواردنا الطبيعية" على ما يوضح مايك ميسرسميث، رئيس "أوتلي" في أميركا الشمالية. الاستدامة في البيع يتطلّب إنتاج حليب اللوز وحليب البقر، على التوالي، بين 8 أضعاف إلى 15 ضعفاً كمّية المياه اللازمة لصنع حليب الشوفان، بالاستناد إلى دراسة نشرت في مجلة "ساينس" في العام 2018. ويقول كوين "أصبحت الاستدامة عاملاً مهمّاً في البيع، وهو أمر يجد صدى لدى المستهلكين". إلى ذلك، يتمتع حليب الشوفان بميزة تفاضلية أخرى على منافسيه وهي تكاليف الإنتاج التي تقل بنحو الثلث عن تكلفة إنتاج حليب اللوز. ويتوقع الخبراء أن يستغرق الأمر بضع سنوات لأن حليب اللوز كان مهيمناً لفترة طويلة، معتبرين أنه "كما تغلّب حليب اللوز على الصويا، فإن حليب الشوفان سيصبح القائد".

