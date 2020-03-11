الصحة السعودية: جميع الحالات المصابة بكورونا تخضع للعلاج

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رصدت عند المنافذ الحدودية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج، لافتاً إلى أن عملية تقصي المخالطين مستمرة بشكل يومي.

كما أوضح أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.

إلى ذلك، أشار إلى أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبا لاحتمال إصابتهم.

Advertisements

يذكر أن السعودية، كانت أعلنت مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار الحكومة السعودية قصر الدخول إلى أراضيها موقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

ولاحقاً أضافت وزارة الداخلية خمس دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين موقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها.

مواضيع قد تهمك :