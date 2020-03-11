العراق: 3 مرشحين لخلافة علاوي.. والحسم خلال 48 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © ASSOCIATED PRESS A protester stands by a mural near Tahrir Square during anti-government protests in Baghdad, Iraq, Tuesday, March 10, 2020. (AP Photo/Khalid Mohammed) فيما لاتزال المشاورات مستمرة لحسم اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، قال النائب عن كتلة «سائرون» برهان المعموري، إنه «تم الاتفاق على مواصفات مرشح رئيس الحكومة القادمة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى شخصه حتى الآن»، معربا في تصريح له أمس (الثلاثاء)، عن أمله في أن يعقد اجتماع خلال يومين لاختيار المرشح للمنصب.

وفيما نفى النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، ما تردد عن إرسال 3 أسماء إلى مكتب الرئيس برهم صالح، أوضح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أنه «تم الاتفاق على رسم مرحلة جديدة تتضمن الاستقلالية التامة لرئيس الوزراء، والوزراء التابعين للحكومة»، لافتاً إلى أن اختيار رئيس الحكومة يجب ألّا يكون على أساس محاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب.

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من جهته، لم يستبعد النائب عن كتلة الحكومة النيابية النائب حسن فدعم، حسم اسم مرشح رئيس الوزراء خلال اليومين أو الثلاثة القادمة.

وذكر أن «المعايير المعتمدة للمرشح أن يكون سياسياً مستقلاً ويحظى بمقبولية الجميع»، موضحا أن «الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل غير صحيحة».

بدوره، كشف تحالف الفتح، عن طرح أسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية، إن «الكتل السياسية طرحت 7 أسماء مرشحة خلال المشاورات الجارية لاختيار من تنطبق عليه المعايير المتفق عليها في اختيار مرشح رئاسة الحكومة».

وأضاف أن «4 من الأسماء المرشحة طرحت في وقت سابق، والثلاثة الآخرين غير منتمين لجهة سياسية ولم يتسلموا مناصب سابقة».

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أعلن اللجوء إلى خيار الغياب الطوعي عن جلسات المجلس، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية.

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