العراق: 3 مرشحين لخلافة علاوي.. والحسم خلال 48 ساعة

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
فيما لاتزال المشاورات مستمرة لحسم اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، قال النائب عن كتلة «سائرون» برهان المعموري، إنه «تم الاتفاق على مواصفات مرشح رئيس الحكومة القادمة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى شخصه حتى الآن»، معربا في تصريح له أمس (الثلاثاء)، عن أمله في أن يعقد اجتماع خلال يومين لاختيار المرشح للمنصب.
وفيما نفى النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، ما تردد عن إرسال 3 أسماء إلى مكتب الرئيس برهم صالح، أوضح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أنه «تم الاتفاق على رسم مرحلة جديدة تتضمن الاستقلالية التامة لرئيس الوزراء، والوزراء التابعين للحكومة»، لافتاً إلى أن اختيار رئيس الحكومة يجب ألّا يكون على أساس محاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب.
شاهد: ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في العراق
فيديو مقدم من Sky News Arabia
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
عبير موسي تتهم النهضة بإدخال الإرهاب إلى تونس
اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في البرلمان التونسي حركة النهضة بإدخال الإرهاب إلى البلاد. وقالت عبير موسي، إن الإرهاب دخل تونس مع دخول رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى السلطة.سكاي نيوز عربية
-
زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بالتوحد للتصدي لكورونا
أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن عزمهم التصدي بشكل جماعي لفيروس كورونا الذي ضرب كل دول الاتحاد.سكاي نيوز عربية
-
بوادر أزمة سياسية داخل "قلب تونس"
أعلن 11 نائبا من حزب قلب تونس استقالتهم من الحزب ومن كتلته النيابية في البرلمان. ومن شأن هذه الاستقالات أن تؤثر على تركيبة الحزب داخل البرلمان التونسي.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في العراق
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
من جهته، لم يستبعد النائب عن كتلة الحكومة النيابية النائب حسن فدعم، حسم اسم مرشح رئيس الوزراء خلال اليومين أو الثلاثة القادمة.
وذكر أن «المعايير المعتمدة للمرشح أن يكون سياسياً مستقلاً ويحظى بمقبولية الجميع»، موضحا أن «الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل غير صحيحة».
بدوره، كشف تحالف الفتح، عن طرح أسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية، إن «الكتل السياسية طرحت 7 أسماء مرشحة خلال المشاورات الجارية لاختيار من تنطبق عليه المعايير المتفق عليها في اختيار مرشح رئاسة الحكومة».
وأضاف أن «4 من الأسماء المرشحة طرحت في وقت سابق، والثلاثة الآخرين غير منتمين لجهة سياسية ولم يتسلموا مناصب سابقة».
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أعلن اللجوء إلى خيار الغياب الطوعي عن جلسات المجلس، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية.
تصفح المزيد: لقطات مؤثرة من حرب العراق
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: 3 مرشحين لخلافة علاوي.. والحسم خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.