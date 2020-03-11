بعد محاولة اغتيال حمدوك.. السودان يتحرك ضد الموالين للبشير

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty موقع الهجوم الذي تعرض له رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، الثلاثاء، أنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي، في بيان إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية.

وبدأت السلطات تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت الاثنين بهجوم تفجيري على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل.

شاهد: السودان.. توقيف مشتبه فيهم في محاولة اغتيال حمدوك

فيديو مقدم من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عبير موسي تتهم النهضة بإدخال الإرهاب إلى تونس اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في البرلمان التونسي حركة النهضة بإدخال الإرهاب إلى البلاد. وقالت عبير موسي، إن الإرهاب دخل تونس مع دخول رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى السلطة. سكاي نيوز عربية

زعماء الاتحاد الأوروبي يتعهدون بالتوحد للتصدي لكورونا أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن عزمهم التصدي بشكل جماعي لفيروس كورونا الذي ضرب كل دول الاتحاد. سكاي نيوز عربية

بوادر أزمة سياسية داخل "قلب تونس" أعلن 11 نائبا من حزب قلب تونس استقالتهم من الحزب ومن كتلته النيابية في البرلمان. ومن شأن هذه الاستقالات أن تؤثر على تركيبة الحزب داخل البرلمان التونسي. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان السودان.. توقيف مشتبه فيهم في محاولة اغتيال حمدوك سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ولم تذكر السلطات من كان وراء ذلك لكن تشديدها على أن الموالين للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي.

وفي إطار الجهود المبذولة لإضعاف مؤيدي البشير، تحركت لجنة "تفكيك التمكين" بالفعل لحل الحزب الحاكم السابق وإقالة كبار المسؤولين في البنوك والسفارات.

كما تم فصل بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتم تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة.

وقال الفكي، الثلاثاء، إن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.

وفي منتصف يناير، اشتبكت عناصر أمن مسلحة مرتبطة بالبشير مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات احتجاجا على مكافآت نهاية الخدمة.

تصفح المزيد: تعرفوا على المذيعة السودانية التي أسرت القلوب بجمالها في "فرح السودان"