دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لو ثبت إصابتك بعدوى فيروس كورونا، فإنك قد لا تتمكن من قيادة أو ركوب سيارات خدمة أوبر، حيث أرسلت الشركة تحذيراً للسائقين والزبائن بأنها قد تعطل حساباتهم في حال ثبوت إصابتهم بالعدوى.

ونشرت الشركة على موقعها الرسمي الإجراءات المتبعة من قبلها لمنع انتشار وتفشي العدوى بين السائقين والركّاب.

وأوضحت الشركة أنها خصصت فريقاً على مستوى دولي من موظفيها ويحصل على استشارة ودعم من خبراء في الصحة العامة ويعملون للاستجابة للمتغيرات التي تحصل في كل الدول التي تعمل فيها أوبر رسمياً.

وأضافت أنها ساعدت العديد من السائقين في بعض الدول والمدن المصابة، كما تعمل على مدار الساعة لتوسيع نطاق مساعدتها على مستوى العالم.

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وفي الشهر الماضي أوقفت أوبر حسابات 240 مستخدم في المكسيك تبين أنهم اختلطوا مع أشخاص يحتمل بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وستوفر أوبر تعويضات للسائقين الذين يثبت تشخيص إصابتهم بالفيروس، أو يكونون تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت قد تحدثت تقارير سابقة عن امتناع عدد من سائقي سيارات أوبر عن تلبية طلبات الزبائن من عدة مدن إيطالية لحماية أنفسهم من العدوى، كذلك في دول أخرى أبدى السائقين عن معاناتهم في البقاء بأمان نتيجة الاختلاط الكبير اليومي مع الزبائن الذين يحتمل إصابة بعضهم بالمرض.

التدوينة أوبر قد توقف حسابات السائقين والركاب المصابين بفيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.