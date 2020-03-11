خطيب المسجد الأقصى: من لا يلتزم بالحجر الصحي آثم شرعا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، إن من لا يلتزم بالحجر الصحي، للوقاية من فيروس "كورونا"، يكون آثماً شرعاً.

ودعا الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا (غير حكومية)، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إلى "ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لمنع اتساع رقعة تفشي الوباء".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد دعت الفلسطينيين القادمين من الخارج، والذين تواجدوا في أماكن تواجد فيها مصابون بالفيروس، إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

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ولفت الشيخ صبري إلى أن "رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام قد أقر مبدأ الحجر الصحي، وقاية من الأمراض المعدية، وظهر ذلك جليا في موضوعين وهما: مرض الطاعون، ومرض الجذام".

وقال "إنه يقاس على الطاعون والجذام كل مرض معد، أو وباء مهلك كفيروس الكورونا، ومن لا يلتزم بالتعليمات الوقائية وتطبيق الحجر الصحي فهو آثم شرعاً، وهذا ما أميل إليه وأفتي به، والله تعالى أعلم".

كما دعا الشيخ صبري "بعد الأخذ بالأسباب والالتزام بالتعليمات، إلى وجوب القنوت والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لصرف مرض كورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل، ومصيبة من المصائب التي حلَّت بكثير من بلدان العالم".

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