بسبب كورونا.. العراق يغلق حدوده البرية مع إيران والكويت 16 مارس

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، اعتزامها غلق الحدود البرية مع إيران والكويت بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع، اعتبارا من 16 مارس/آذار الجاري، في مسعى للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الحكومية، في بيان، إنه "سيكون أمام العراقيين مهلة حتى 15 مارس، قبل غلق الحدود البرية بشكل كامل مع إيران والكويت"، دون الإشارة إلى تاريخ محدد لإعادة فتحها.

وأضافت الهيئة أنه "بعد غلق الحدود البرية ستتكون منافذ مطارات بغداد والبصرة والنجف (جنوب) وأربيل (شمال) هي الجهة الوحيدة للعودة ودخول العراق".

كان العراق حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر البرية أواخر الشهر الماضي، فيما أوقف التبادل التجاري منذ 8 مارس الجاري، لكن بغداد أبقت الحدود مفتوحة أمام عودة المواطنين العراقيين.



والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق أنها ستغلق الحدود مع إيران أمام عودة المواطنين اعتبارا من 16 مارس ولغاية مطلع أبريل/نيسان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها ستبقي على حركة التبادل التجاري على أن يتم في المعابر دون دخول المركبات الإيرانية لداخل الإقليم.

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على ذات الصعيد، قال وزير الزراعة العراقي، صالح الحسني، في بيان له اليوم، إن "إغلاق الحدود العراقية لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين".

وأشار الحسني إلى وفرة المحصول المحلي من المنتجات، لافتا إلى أن وزارته إلى جانب السلطات الأخرى تراقب الأسعار في الأسواق المحلية.

وسجل العراق، اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ما رفع عدد الوفيات إلى 8 من أصل 74 حالة إصابة، بينما تعافى من المرض 20 شخصاً حتى الآن، وفق أرقام رسمية.

وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/شباط الماضي، وأول وفاة قبل نحو أسبوع.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيه من السفر إليها وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.