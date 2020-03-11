ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 72

الكويت / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 72 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد، إن "الحالة الأولى مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتان الثانية والثالثة من المخالطين لحالة مصابة جراء السفر إلى أذربيجان".

وأضاف: "بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فإن عدد الحالات بالعناية المركزة ارتفع إلى 5، منهم 4 حالات مستقرة، في حين أن الحالة الخامسة ما زالت خطرة، وهي لسيدة في العقد السابع من العمر".

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وأشار "السند" إلى أن عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة بلغ 6620 فحص، وهذا يعتبر معدل عالمي من عدد المسوحات مع الإشارة أن المقابل 72 إصابة.

واتخذت الحكومة الكويتية، الإثنين، سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، شملت تمديد تعطيل الدراسة لأسبوعين، وإيقاف إصدار تأشيرات الدخول للبلاد من بعض الدول الموبوءة، وتعليق الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" الذي ظهر لأول مرة في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.