ارتفاع ضحايا كورنا في لبنان إلى وفاتين و58 إصابة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
سجل لبنان، الأربعاء، وفاة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى 8 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى وفاتين و58 إصابة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتسجيل وفاة ثانية بـ"كورونا" لمصاب يبلغ من العمر 55 عاما، ولم يكن يعاني من مشاكل صحية، إلا أن جهازه المناعي "ضعيف جدا".
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل أول حالة وفاة "كورونا" لمريض (56 عاما) كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر قبل نحو 3 أسابيع.
من جانبه، قال المدير العام في وزارة الصحة اللبنانية، وليد عمار، في تصريحات لإذاعة محلية، اليوم، إنه "تم تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في البلاد، 4 منها رصدت في مستشفى سيدة المعونات (بمدينة) جبيل (شمال بيروت)، و4 إصابات أخرى في مستشفى أوتيل ديو في العاصمة بيروت".
وأشار عمار إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 58، إضافة إلى وفاتين.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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