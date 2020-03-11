لمواجهة "كورونا".. الأردن يتحضر للتعليم عن بعد

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، الأربعاء، وضع خطة بديلة تتمثل في التعليم عن بعد عبر منصة خاصة حال ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة.

جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية للوزير الأردني نقلها تلفزيون "المملكة" (حكومي)، عبر موقعه الرسمي.

ووفق المصدر ذاته، جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع بهدف "تهيئة أجواء ملائمة حال كانت هناك حاجة لأسلوب تعليم الطلبة عن بُعد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في دول مجاورة للأردن، وأعلن بعضها تعطيل المدارس".

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة".

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وكغيره من بلدان العالم، اتخذ الأردن الذي لم يسجل سوى حالة إصابة واحدة بـ"كورونا"، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس؛ إذ قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.

كما أعلن إغلاق معابر حدودية برية وبحرية، ومنع دخول القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية أو السفر إليها.



ومساء الثلاثاء، أعلن إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، أنه سيتم اللجوء إلى استخدام التعليم عن بُعد بالمدارس والجامعات في حال استمرّت عملية تعليق الدراسة في البلاد تخوفا من انتشار "كورونا".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.