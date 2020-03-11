إيقاف الدوري الإيطالي رسمياً

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صحيفة الخليج الالكترونية
قررت رابطة الدوري الإيطالي توقف المسابقة رسمياً حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19 ” .
وقالت الرابطة في تغريدة لها : سنتوقف لكننا نتطلع بالفعل إلى العودة، وكل شيء سيكون على ما يرام .
ومن المتوقع أن يتم إلغاء المسابقة نهائياً أو اعتماد النتائج الحالية ، حتى وإن كانت الأندية قد لعبت 25 مباراة فقط ، بحسب مسؤولي الرابطة .
وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت الحجر الصحي على شمال البلاد مع تقييد حركة التنقلات ، ومنع أي تجمعات أو حفلات أو فعاليات ترفيهية .
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