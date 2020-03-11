إيقاف الدوري الإيطالي رسمياً

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت رابطة الدوري الإيطالي توقف المسابقة رسمياً حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19 ” .

وقالت الرابطة في تغريدة لها : سنتوقف لكننا نتطلع بالفعل إلى العودة، وكل شيء سيكون على ما يرام .

ومن المتوقع أن يتم إلغاء المسابقة نهائياً أو اعتماد النتائج الحالية ، حتى وإن كانت الأندية قد لعبت 25 مباراة فقط ، بحسب مسؤولي الرابطة .

وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت الحجر الصحي على شمال البلاد مع تقييد حركة التنقلات ، ومنع أي تجمعات أو حفلات أو فعاليات ترفيهية .