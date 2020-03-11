الصحة تنفي إصابة 600 شخص بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار “كورونا”. وأوضحت بأنه يوجد 21 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة. وأضافت الوزارة بأن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس “كورونا”. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

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