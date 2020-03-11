القوات البرية الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية فتحت القوات البرية الملكية باب التقديم على 52 وظيفة شاغرة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” ، وذلك في عدد من المناطق للحاصلين على التخصصات والدرجات العلمية المناسبة .: الوظائف المطلوبة : 1- باحث قانوني ” 4 وظائف ” 2- مطور برامج “4 وظائف ” . Advertisements 3- فني دعم ” وظيفتان ” . 4- فني دعم مساعد ” وظيفتان “. 5- مساعد إداري ” 34 وظيفة ” . وحول موعد القديم ، أوضحت أنه يبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 20/ 7 / 1441 هـ ، وينتهي يوم الخميس الموافق 24 /7 / 1441 هـ ، وذلك عبرمنظومة جدارة على الرابط التالي : هنـــــــــــا

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