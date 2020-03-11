حساب المواطن يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء أن قيمة الدعم تتحدد لرب الأسرة بناءً على إجمالي دخل الأسرة ، وعدد أفرادها وأعمارهم .
كما أكد أنه يتحدد للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله بعد استيفاء معايير الإستحقاق .
جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل عن إمكانية زيادة دعمه من البرنامج في ظل زيادة الدعم لبعض المستفيدين – على حد قوله – ليجيب عليه.
الجدير بالذكر أنه يمكن معرفة قيمة الإستحقاق بحاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي : هنـــــــــــا
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