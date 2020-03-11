حظر استخدام الحسابات والتطبيقات غير الرسمية في التدريس

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء حظر استخدام الحسابات والتطبيقات الغير رسمية في التدريس أثناء تعليق الدراسة . وأبانت الوزارة أنه يجب على المعلمين والطلاب استخدام القنوات الرسمية والتطبيقات التي أعلنت عنها الوزارة حرصاً على سلامة المناهج الدراسية المقدمة للطلاب . وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم أيضاً زيادة عدد قنوات البث إلى 19 قناة تعليمية لجميع المراحل .

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