حاضنة نكون تستضيف برنامج كيف تزيد من دخلك

ابها نفذت حاضنة الاعمال نكون دورة بعنوان “كيف تزيد دخلك ” نفذها المدرب الخبير في تحقيق النتائج مسفر بن علي مسفر خلال دورته ” كيف تزيد من دخلك” تناول خلالها منظومة الحياة والتعرف على الذات واهمية ذلك في بناء الثروة ودور العقل وتطرق البرنامج لأهمية المال بالنسبة للإنسان وقانون التعويض والتوكيدات اللفظية إلى فرص الاستثمار واهمية توظيف العقل في تحقيق الثروات من خلال تغيير النظرة تجاه المال والنظر الى المال كنتيجة واهمية تعزيز شعور الاستحقاق والتخلص من التفكير التقليدي لكسب المال وأُسس الاستثمار الناجح واختتم البرنامج التدريبي بالعديد من التمارين التطبيقية على كيفية زيادة واستثمار الدخل من جهتها أكدت مسؤولة البرامج والفعاليات في حاضنة نكون ساره عسيري إلى أن البرنامج قدم كحدث متخصص في المال والأعمال دار حول مساعدة رائدات وروّاد الأعمال في النجاح بالسيطرة على المستقبل المالي، في ظل حدث انطلاق المشاريع لعام ٢٠٢٠، وعمل على المساهمة في اثبات , وتوضيح الصيغ التي أثبتت جدواها في تنمية المال , وذلك في اطار سعي حاضنة نكون لتطوير الفكر الاستثماري لدى شباب , وشابات الأعمال في منطقة عسير بما يعود عليهم بالنفع في إدارة شؤونهم المالية .

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