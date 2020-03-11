الصحة تعلن موعد التقدم للابتعاث الخارجي لمنسوبيها

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، أنها ستفتح التقديم على الابتعاث الخارجي، اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل.

ويتعين أن يكون المتقدم من منسوبي الوزارة، وألا يقل تقدير أداؤه الوظيفي لآخر سنة عن “جيد جدًا”، وألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية أو محالًا للتحقيق أو طرفًا في قضية قائمة، وألا يكون ممن أنهيت بعثته أو إيفاده نتيجة سوء السلوك أو ضعف المستوى.

كما شددت الوزارة على أن يكون التخصص المطلوب والدرجة العلمية متوافقة مع خطتها، وأن يكون المؤهل المراد دراسته امتدادًا لتخصصه الحالي، وأن يُعتمد القبول من مؤسسة تعليمية موصى بها من وزارة التعليم.