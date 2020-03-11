أردوغان: لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري في إدلب إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من السابق في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يتم الالتزام بوقف لإطلاق النار جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.

وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، قال أردوغان إن انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا، بدأت مضيفا أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.