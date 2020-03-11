سامسونج للإلكترونيات تخطط لإطلاق هواتفها الذكية 5G في أكثر من 40 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تخطط شركة سامسونج للإلكترونيات لإطلاق هواتفها الذكية 5G في أكثر من 40 دولة، في الوقت الذي تسعى فيه شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى زيادة وجودها العالمي وسط ظهور الجيل القادم من خدمات الهاتف المحمول.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تم بيع الهواتف الذكية 5G من سامسونج في 22 دولة في العام الماضي".

وترى أن عدد الدول التي ستبيع أجهزة الهواتف الذكية 5G في العالم قد يتضاعف هذا العام 2020 ،حيث تستعد العديد من شركات الجوال حول العالم لبدء خدمات 5G.

Advertisements

وقال لي جون -هي، رئيس فريق استراتيجية التكنولوجيا في شركة سامسونج، استحوذنا على غالبية حصة سوق أجهزة 5G مع شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف ذكي مزود بتقنية G5 عام 2020، وسنجعل الوصول إلى تقنية 5G أكثر سهولة حيث سنضاعف عدد الدول التي نمدها بأجهزة هاتف جالاكسي 5G الجاهزة".

وأطلقت أكبر شركة بائعة للهواتف الذكية في العالم أشكال 5G من جالاكسي S10 وجلاكسي نوت 10 وجالاكسي فولد وجالاكسي A90 العام الماضي.

وهذا العام ، تأمل سامسونج في أن يقود خط الهاتف الذكي الجديد مبيعاتها من الأجهزة المحمولة 5G. وأن تطلق جميع النماذج الـ3 من سلسلة S20 - S20 و S20 بلاس وأولترا S20- هذا الشهر.

وقال لي: "نريد أن يكون عام 2020 هو العام الذي يختبر فيه كل مستهلك فوائد اتصال الجيل الخامس، بدءا من سلسلة جالاكس S20".